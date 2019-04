Vrouw omgekomen bij woningbrand Veldhoven

In de nacht van zondag op maandag is in Veldhoven bij een woningbrand een vrouw om het leven gekomen. Dit meldt de politie maandag.

Bewoonster

De brand in de bovenwoning aan de Kleine Dreef in brak even voor 05.15 uur uit. 'De overleden vrouw betreft de bewoonster van het pand ', aldus de politie.

Politieonderzoek

Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Specialisten van forensische opsporing zijn in de woning om samen met de brandweer Brabant-Zuidoost technisch onderzoek te doen om er achter te komen wat de precieze oorzaak van de brand is.

Onder het getroffen pand is een bedrijf gevestigd in zonweringen.

Update 10.00 uur

Officieel moet de identiteit van het slachtoffer nog worden vastgesteld, maar de politie gaat er van uit dat de 67-jarige bewoonster om het leven is gekomen bij de brand. Op dit moment heeft de politie geen aanwijzingen voor een misdrijf. Het onderzoek is nog steeds in in volle gang.