FC Twente keert terug in de Eredivisie

FC Twente is terug in de Eredivisie, de club speelt komend seizoen weer op het hoogste niveau. Maandagmiddag speelde de ploeg in De Grolsch Veste gelijk tegen Jong AZ (0-0) en is daarmee drie wedstrijden voor het einde van het seizoen kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. 'Een geweldige prestatie van de spelers en staf die dit samen met de gehele achterban van FC Twente hebben weten te bereiken', zo laat FC Twente maandagavond weten.

Clubicoon Blaise Nkufo

Na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter barstte het feest los in De Veste. De spelers vierden samen met de supporters, die het hele seizoen achter de ploeg hebben gestaan, het behalen van het kampioenschap. Het was clubicoon Blaise Nkufo die de schaalde uitreikte aan aanvoerder Wout Brama.

Marino Pusic

Trainer Marino Pusic roemde maandag de prestatie van zijn ploeg na het behalen van het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. 'Hier hebben we het hele jaar voor gewerkt. Een kampioenschap is het ultieme voor dit team, deze club en deze supporters. Dat mag je uitzinnig vieren. Dit is fantastisch voor iedereen die Twente een warm hart toedraagt. We hebben ons dit seizoen goed terug geknokt in de competitie. Uiteindelijk hebben we verdiend gewonnen. Dat is voor deze mensen, deze club en deze regio van cruciaal belang', aldus Pusic.

Kampioensfeest

Dinsdag wordt het feest nog een gevierd samen met alle supporters. 'Dinsdag is iedereen die onze club een warm hart toedraagt vanaf 18.00 uur welkom bij De Grolsch Veste. Op de parkeerplaats voor ons stadion wordt vandaag een podium opgebouwd. Het voorprogramma begint dinsdag om 18.00 uur. DJ Rob Toonen zal aftrappen waarna de Twentse band The Euros het feest zal voortzetten. Na enkele special guests maken vanaf omstreeks 20.00 uur de spelers en staf hun opwachting op het podium en vieren we dat FC Twente terug is, terug in de Eredivisie'. aldus FC Twente.