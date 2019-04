Veroordelingen voor afpersing van voormalig No Surrender-lid

De rechtbank Noord-Nederland heeft vier mannen en een vrouw veroordeeld tot gevangenisstraffen van vier tot bijna zes jaar voor hun rol bij de afpersing van een voormalig lid van No Surrender. Het slachtoffer was eerder met een zogenaamde bad standing uit de motorclub gezet.

Ontvoerd, mishandeld en achtergelaten

De rechtbank acht bewezen dat hij op de avond van 7 november 2016 naar de woning van de vrouw in Eelde is gelokt, waar hij fors mishandeld is door leden van No Surrender, waaronder de vier mannen die de rechtbank nu heeft veroordeeld. Het slachtoffer is daarna meegevoerd in een busje naar een parkeerplaats bij zwembad De Papiermolen in Groningen, waar zijn zoon losgeld, vermoedelijk in de vorm van een grote hoeveelheid hennep, heeft moeten betalen. Het slachtoffer is daarna weer meegenomen en uiteindelijk later die nacht in zijn ondergoed in een bos bij Glimmen vrijgelaten.

Tweede afpersing

Eén van de mannen is ook veroordeeld voor zijn aandeel in de maandenlange afpersing van een ander voormalig No Surrender-lid. Dit slachtoffer is ook mishandeld en bedreigd en moest geld aan deze verdachte afstaan.

Kritiek op het politieonderzoek

De advocaten van de verdachten hebben veel kritiek geuit op het politieonderzoek. De kritiek richtte zich vooral op de gebrekkige manier waarop de verklaringen van de slachtoffers door de politie zijn vastgelegd. De rechtbank is het met een groot deel van deze kritiek eens. De verklaringen die de slachtoffers bij de politie hebben afgelegd, zijn om die reden door de rechtbank van het bewijs uitgesloten. Beide slachtoffers hebben hun verhaal echter ook bij de rechter-commissaris gedaan, in het bijzijn van de advocaten van de verdachten, die hen ook vragen hebben kunnen stellen. Deze verklaringen zijn volgens de rechtbank wel bruikbaar.

Vrijspraak

Twee verdachten zijn vrijgesproken. De rechtbank vindt niet bewezen dat zij betrokken zijn geweest bij de afpersingen.

Straf

De rechtbank heeft overwogen dat bij dit soort gewelddadige afpersingen alleen een forse gevangenisstraf past. Aan de veroordeelden zijn daarom gevangenisstraffen van vier tot bijna zes jaar opgelegd, waarbij de hoogste straf is uitgedeeld aan de man die bij beide afpersingen betrokken is geweest. Daarnaast zijn contactverboden opgelegd en heeft de rechtbank bepaald dat aan het slachtoffer van de afpersing in Eelde een schadevergoeding van € 10.000 moet worden betaald.