Grote ravage na ongeval met meerdere voertuigen op snelweg A58 bij Oirschot

De ambulancedienst heeft slechts drie personen naar het ziekenhuis vervoerd, een vierde is ter plaatse nagekeken. Één van hen moest zelfs door de brandweer uit zijn voertuig worden bevrijdt. Ook zat in een van de voertuigen een hondje, deze bleef ongedeerd. De snelweg richting Eindhoven werd volledig afgesloten wat voor de nodige vertraging zorgde. Een in allerijl gealarmeerde traumahelikopter is niet meer ter plaatse gekomen.