Explosie in hotel Zaandijk

De politie onderzoekt een explosie in een Hotel aan de Lagedijk in Zaandijk.

De ontploffing lijkt een doelgerichte actie.

Een onbekend persoon heeft woensdagochtend rond 02.25 uur iets neergelegd wat is ontploft. De politie onderzoekt wat de ontploffing heeft veroorzaakt. De persoon was in het zwart gekleed en ging er na de explosie vandoor op een scooter zonder kentekenplaat.

De politie heeft direct Burgernet ingezet. Ondanks een zoekactie in de omgeving is de persoon niet aangetroffen. Getuigen en / of mensen met informatie kunnen contact opnemen met 0900-8844.

Bij de explosie is niemand gewond geraakt. Gasten uit het hotel zijn op een andere locatie opgevangen in samenwerking met het hotel, de gemeente en de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.