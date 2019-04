Dodelijk verkeersongeval in Venlo

Zij reed op een scooter in dezelfde richting als een vrachtauto. Toen de vrachtwagenchauffeur een oprit van een bedrijf op wilde draaien zag hij de vrouw op de scooter over het hoofd. Er ontstond een aanrijding waarbij de vrouw is overleden. De vrachtwagenchauffeur, een 34 jarige man uit Horn, is aangehouden en wordt verhoord.