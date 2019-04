Tien miljoen sigaretten gevonden in loods

De FIOD heeft in een loods in Hengelo 33 pallets met 10 miljoen illegale sigaretten gevonden. De sigaretten waren vermoedelijk bestemd voor het buitenland. De sigarettendoosjes waren gesloten met vervalste accijnszegels. Ook de sigarettendoosjes waren nagemaakt.

Het vermoeden is dat een criminele organisatie, die zich bezig houdt met de smokkel van sigaretten, deze loods gebruikt als overslagstation. In de loods lagen stapels nog ongevouwen dozen. De dozen worden gebruikt om de sigaretten in te verpakken voor verder vervoer. Ook zijn dozen met papieren tissues gevonden, die mogelijk als deklading worden gebruikt. De dozen tissues worden bovenop de sigaretten gelegd om ze aan het zicht te onttrekken. De sigaretten zijn vernietigd. De FIOD doet verder onderzoek. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.