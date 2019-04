Brabantse woonboerderij compleet verwoest door vlammenzee

In de nacht van woensdag op donderdag is een woonboerderij in het Brabantse Heukelom ten prooi gevallen aan een fatale brand. De complete woning en aangrenzende schuur brandde uit. 'De bewoners wisten op de tijd de woning te verlaten', zo laat de veiligheidsregio donderdag weten.