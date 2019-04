Jerrycans in verongelukte auto Venray, inzittenden gewond

Agenten troffen in de nacht van woensdag op donderdag in een auto die tegen een vangrail was gereden twee gewonde inzittenden aan. 'In de auto lagen ook een aantal jerrycans', zo meldt de politie donderdag.

Onderzoek

'Onderzoek moet uitwijzen wat er in de jerrycans zit en met welk doel de spullen in de auto lagen', aldus de politie. Rond 03.00 uur vannacht reed er een politieauto op de A73 in verband met een andere melding, toen ze werden ingehaald door een auto met zeer hoge snelheid. Deze auto raakte even later een andere auto die vervolgens tegen de vangrail reed. De bestuurder hiervan bleef ongedeerd.

Jerrycans in verongelukte auto

De auto die de aanrijding veroorzaakte kwam daarna ook tegen de vangrail terecht. De twee inzittenden hiervan raakten gewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht. Inmiddels is één van hen weer uit het ziekenhuis. Beiden werden aangehouden. In de auto trof de politie een aantal jerrycans aan. Onderzoek moet uitwijzen wat er in de jerrycans zit en met welk doel de spullen in de auto lagen. De A73 richting Nijmegen was een aantal uren afgesloten.