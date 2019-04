Healingsceremonie met verboden stof door politie afgebroken na dood Hongaar

Afgelopen woensdagavond heeft de politie met een team van bijna veertig mensen in het Brabantse Eersel tijdens een omstreden healingsessie in een woning aan de Nieuwstraat ingegrepen. Dit meldt de politie donderdag.

Verboden stof ayahuasca

'Bij deze bijeenkomsten werd de verboden stof ayahuasca gebruikt. Tijdens de actie werden vier verdachten, organisatoren en betrokkenen bij de organisatie, aangehouden', aldus de politie. De twaalf aanwezige deelnemers aan de healingsessie werden opgevangen en voor een deel door de gemeente ergens anders ondergebracht.

Hongaar (31) overleden

De recherche in Eindhoven startte een onderzoek nadat enkele weken geleden een 31-jarige Hongaarse man dood in Eindhoven werd aangetroffen. De rechercheurs ontdekten dat de man voor zijn dood had deelgenomen aan een healingsessie in de betreffende woning in Eersel. Het vermoeden is dat de man daar ayahuasca heeft gebruikt. Op basis van de voorlopige stand van het onderzoek vermoeden wij een mogelijk verband tussen de dood van deze man en de healingsessie in Eersel. Ayahuasca bevat dimethyltryptamine (DMT) en DMT staat op lijst 1 van de Opiumwet en wordt gezien als een harddrug.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat de organisatoren adverteerden voor deze bijeenkomsten via het internet. Een concrete locatie wordt de deelnemers pas op het laatste moment gegeven. Het onderzoeksteam kwam erachter dat op deze woensdagavond weer een dergelijke sessie zou gaan plaatsvinden, waarna een actiedag werd gepland.

Ingegrepen

Op het moment dat werd vastgesteld dat de bijeenkomst inderdaad gaande was, werd ingegrepen. De inval vond kort voor het gebruik van de ayahuasca plaats. Tijdens een doorzoeking van de woning, waar in totaal zestien mensen aanwezig waren, vond de politie een hoeveelheid van de verboden stof ayahuasca, grondstoffen voor de productie hiervan en ampullen met een nog onbekende vloeistof. Behalve dat nam de politie administratie en geld in beslag voor verder onderzoek.

Vier aanhoudingen

In de woning aan de Nieuwstraat werden twee organisatoren, een 38-jarige Italiaanse vrouw en een 33-jarige Spaanse man, aangehouden. Naast de organisatoren hielden we nog een 47-jarige Spanjaard en een 25-jarige Italiaanse man aan.

Rol

Zij waren in het pand aan de Nieuwstraat aanwezig en leken een rol te hebben bij de uitvoering van de healingsessie. De verdachten zitten allemaal vast voor verder onderzoek. Ze worden in de komende dagen uitgebreid verhoord. Het onderzoek is in volle gang. Ook getuigen worden gehoord en de aangetroffen spullen worden onderzocht. De politie sluiten meer aanhoudingen niet uit.