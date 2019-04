Fietser gewond na aanrijding met auto op Boxtelseweg in Vught

Op de Boxtelseweg in Vught is woensdagavond rond 18.00 uur een fietser aangereden door een auto. Dit gebeurde voor de deur bij zorgpark Voorburg.

Ziekenhuis

De fietser is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De automobilist bleef ongedeerd, evenals zijn auto die nauwelijks schade op liep. Door het incident was de Boxtelseweg korte tijd gestremd voor overig verkeer.