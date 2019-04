Verdachte vier steekincidenten Noord-Holland opgepakt

Woensdagavond heeft de politie na onderzoek een 23-jarige man uit Julianadorp aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een reeks steekincidenten die plaatsvonden in november 2018 en januari 2019 in Castricum, Egmond aan den Hoef en Barsingerhorn. Dit meldt de politie donderdag.

Castricum

Op donderdag 22 november werden een 18-jarige en een 52-jarige vrouw uit Limmen aangereden door een auto en daarna met een voorwerp gestoken. De slachtoffers waren aan het fietsen en hardlopen over de Zanddijk in Castricum.

Egmond aan den Hoef

Een 18-jarige vrouw uit Egmond aan den Hoef raakte op een zelfde soort wijze gewond toen zij op 26 november een rondje aan het hardlopen was op de Rinnegommerlaan in haar woonplaats.

Barsingerhorn

Zaterdag 26 januari werd een 15-jarig meisje tijdens het fietsen gepasseerd door een auto en werd tijdens het passeren, met een scherp voorwerp in haar arm geraakt. Dit gebeurde op de Heerenweg in Barsingerhorn.

Verband onderzocht

Het was voor de politie enige tijd onduidelijk of de automobilist die betrokken was bij deze incidenten, dezelfde was en of er een verband was tussen de misdrijven. Na uitgebreid onderzoek door de informatie en sporen uit de vier afzonderlijke onderzoeken aan elkaar te koppelen, kwam de recherche echter op het spoor van de 23-jarige verdachte. Op deze manier kon ook de link tussen de vier incidenten worden gelegd.

Ruim 150 tips

In totaal zijn er ruim 150 tips binnengekomen naar aanleiding van onder andere de getuigenoproep in de uitzendingen van Opsporing Verzocht en Bureau NH. Deze hebben zeker een bijdrage geleverd aan het onderzoek en het rechercheteam is tipgevers en getuigen hiervoor dankbaar.

Voorgeleiding

De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die zal bepalen of de man in bewaring zal worden gesteld.