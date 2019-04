Nu ook 'Vermist Kind Alert' naast AMBER Alert

Vanaf donderdag worden er naast AMBER Alerts ook 'Vermist Kind Alerts' getoond op politie.nl. 'Bij een Vermist Kind Alert, wanneer de politie zich ernstige zorgen maakt over het welzijn van een vermist kind, is er nu een opvallende banner zichtbaar op de homepage', zo laat de politie donderdag weten.

Vermist kind Alert

Jaarlijks raken er duizenden kinderen vermist in Nederland. Alleen in de meest ernstige gevallen wordt er een Vermist Kind Alert uitgestuurd. Dit gebeurt maximaal twintig keer per jaar. Wanneer er sprake is van acuut levensgevaar gaat er een AMBER Alert uit. Dit komt zo’n 1 à 2 keer per jaar voor.

Razendsnel

'Een Vermist Kind Alert is niet te verwarren met een AMBER Alert', aldus Carlo Schippers, van het Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP). 'Een AMBER Alert wordt uitgestuurd wanneer de politie vreest dat het leven van een vermist of ontvoerd kind gevaar loopt. Hiervoor wordt het volledige AMBER Alert-systeem ingezet. Informatie over een vermist of ontvoerd kind wordt dan razendsnel onder de aandacht van miljoenen burgers gebracht via reclameschermen, social media, grote apps, snelwegborden, websites, SMS, e-mail, tv en radio.'

Kindervermissing

'Bij een Vermist Kind Alert vreest de politie niet voor het leven van een vermist kind, maar maakt ze zich wel ernstige zorgen. Zo’n alert wordt uitgestuurd om landelijk of regionaal extra aandacht te vragen voor een dergelijke kindervermissing. Hiervoor worden delen van het AMBER Alert-systeem, zoals social media en apps als NU.nl en 9292, ingezet. Op die manier hopen we extra kwetsbare vermiste kinderen snel terug te vinden.'