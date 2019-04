Onvoorwaardelijke gevangenisstraffen voor Roemeense winkeldieven

Veel diefstallen

Verdachten hebben zich in een relatief korte tijd schuldig gemaakt aan veel winkeldiefstallen en pogingen daartoe. Het ging hier om een ware strooptocht waarbij grote hoeveelheden goederen zijn gestolen. Door diefstallen als deze wordt een enorme schade toegebracht aan de betreffende winkelketens en daarmee ook aan consumenten, aan wie naar valt aan te nemen die schade uiteindelijk in de verkoopprijzen van de producten wordt doorberekend.

Mobiel banditisme

Kennelijk zijn de verdachten naar Nederland gekomen met als enig doel hier diefstallen te plegen. Deze diefstallen en de modus operandi vertonen duidelijk kenmerken van mobiel banditisme. In het geval van mobiel banditisme is sprake van het doelbewust in georganiseerd verband in korte tijd in vele daarvoor speciaal uitgezochte winkels stelen van goederen om deze vervolgens in het buitenland te gelde te kunnen maken. Deze vorm van criminaliteit is daardoor niet te vergelijken met eenvoudige winkeldiefstal. Dat komt tot uitdrukking in de opgelegde straffen.

Opgelegde straffen

Een mannelijke verdachte is een gevangenisstraf van drie maanden opgelegd. Hij is schuldig bevonden aan het met anderen plegen van een winkeldiefstal. Ook was hij medeplichtig aan drie anderen winkeldiefstallen, waaronder één poging. Een tweede mannelijke verdachte is voor het samen met anderen plegen van acht winkeldiefstallen en twee pogingen daartoe en een mishandeling, een gevangenisstraf van zestien maanden opgelegd. Aan de vrouwelijke verdachte werd een gevangenisstraf van veertien maanden opgelegd voor het plegen van twaalf winkeldiefstallen en twee pogingen daartoe.