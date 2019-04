Vrees voor rellen Almere, politie fouilleert in deel van centrum, politie houdt tien mensen aan

Signalen op sociale media

'Dit naar aanleiding van signalen op sociale media, aangaande een treffen met wapens tussen verschillende groepen jongeren tijdens Koningsavond in Almere', aldus de gemeente.

Preventief fouilleren

Binnen deze aangewezen gebieden kan de officier van justitie de politie opdracht geven tot preventief fouilleren; een controlemiddel ter voorkoming van verstoringen van de openbare orde of overtredingen. De politie kan dan personen fouilleren zonder dat een concrete verdenking bestaat.

Update 21.30 uur

De politie heeft even voor 21.30 uur drie jongeren uit Almere van 15, 17 en 18 jaar aangehouden. In totaal verrichtte de politie 10 aanhoudingen, waarvan 9 in het kader van de Wet wapens en munitie. Bij de eerste aanhoudingen ging het volgens de NOS om drie gewapende tieners van 15, 17 en 18 jaar oud.