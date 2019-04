Man knalt bijna op politieauto en gaat ervandoor

Op zaterdagmorgen hield de politie een 26-jarige man (onbekend adres) die op de Scheldeweg in Hoorn bijna de zijkant uit een politieauto had gereden.

Omstreeks 04.30 uur reed de politie op de Scheldeweg. Vanaf de Boedijnhof kwam een auto met hoge snelheid aangereden die de Scheldeweg op wilde rijden. Zowel de bestuurder van deze auto als van de politieauto moesten er alles aan doen om een aanrijding te voorkomen. De politie zette haar auto aan de kant om in gesprek te gaan met de bestuurder. Deze keerde zijn auto echter en ging ervandoor. Er volgde een korte achtervolging, die verderop op de Scheldeweg eindigde toen de verdachte met zijn auto een bocht mistte, via het trottoir de berm in reed en tegen een lantarenpaal aan botste. De verdachte ging er aanvankelijk nog rennend vandoor, maar kon vrij snel worden aangehouden.

De man bleek mogelijk in onder invloed van alcohol en/of drugs te verkeren. Hij weigerde echter mee te werken aan een blaas- en speekseltest. Ook weigerde hij mee te werken aan een bloedproef. Hierdoor kon niet worden vastgesteld of de man daadwerkelijk alcohol en/of drugs had gebruikt. Het weigeren van een bloedproef wordt gezien als misdrijf.

Bij controle bleek de man niet te beschikken over een rijbewijs.