Er worden te weinig kinderen geboren in Europa

In de EU ligt het vruchtbaarheidscijfer gemiddeld op 1,6 kind per vrouw. En dat is ver beneden het wereldgemiddelde van 2,5. Sommige landen proberen door beleid of campagnes vrouw meer kinderen te laten krijgen. Zo kunen kersverse ouders in Zweden 16 maanden ouderschapsverlof krijgen en biedt Frankrijk een kinderopvangaanbod aan. In Polen krijgt de bevolking een reclamecampagne met een niet erg subiele vergelijking: ze moeten een voorbeeld nemen aan konijnen. Daarnaast kent dit land strenge wetten tegen abortus en is anticonceptie alleen te krijgen met een recept van de huisarts. En in Hongarije beloont de regering gezinnen met drie of meer kinderen met een eenmalig geldbedrag, te besteden aan de koop van een huis. Dit meldt de NOS zaterdag.

Vruchtbaarheidscijfer heel laag

Het vruchtbaarheidscijfer, het gemiddeld aantal kinderen dat een vrouw ter wereld brengt, ligt in Europa heel laag. Lag dat aantal in de huidige EU-landen een halve eeuw geleden nog op 2,5, nu is dat nog maar 1,6. Nederland zit net iets boven dat gemiddelde, maar alle lidstaten zitten onder de magische grens van 2,1. Om de populaite voor langere tijd op peil te houden en niet te laten krimpen heb je precies genoeg kinderen nodig om de plaats in te nemen van beide ouders. En idealiter is dat aantal iets meer dan 2.