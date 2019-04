Man (26) mishandelt ambulancemedewerkster

Nadat een ambulancemedewerkster zich op de Heuvelring over hem ontfermde, stond hij niet veel later op en trapte haar tegen haar armen.n.

De ambulance was rond 03.00 uur naar de locatie gekomen voor een valpartij. Terwijl zij zich bezighielden met een gewonde, trof de politie in de omgeving een man aan die buiten bewustzijn was. Een medewerkster van de ambulance gaf de man medische verzorging. Toen hij niet veel later bij kennis kwam, hielpen agenten hem overeind. Hij reageerde direct agressief naar de ambulancemedewerkster en gaf haar een trap tegen haar onderarmen. De agenten hielden de verdachte direct aan.

Handen af van werknemers met een publieke taak!

Behalve politiemedewerkers krijgen ook andere medewerkers met een publieke taak te maken met agressie en geweld, zoals ambulance- en brandweerpersoneel, tramconducteurs, buschauffeurs, onderwijzers of belastinginspecteurs. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een driemaal zo hoge straf geëist.