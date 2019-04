Ravage op Amsterdamse Delflandplein na plofkraak

Op het Delflandplein in Amsterdam heeft rond 08.00 uur een zware explosie plaatsgevonden die een enorme ravage heeft aangericht. Dit meldt de politie zondag.

Explosieven

'Het gaat vermoedelijk om een plofkraak', aldus de politie. Vanwege mogelijk achtergebleven explosieven is de omgeving door de politie ruim afgezet, zodat het Team Explosieven Veiligheid onderzoek kan doen.

EOD

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ook naar het Delflandplein gekomen voor een nader onderzoek met betrekking tot mogelijk achtergebleven explosieven. Het is op dit moment niet bekend of de daders buit hebben gemaakt.

Eerdere poging

Op zondag 2 december 2018 werd er ook al een plofkraak gepleegd op een geldautomaat aan het Delflandplein maar die mislukte, de daders maakten geen buit. Een dag eerder werd een poging gedaan op een geldautomaat aan het Belgiëplein maar ook dat mislukte.