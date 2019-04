Forse boete van 375.000 euro geëist om kappen 1.500 bomen zonder vergunning

Maandag heeft het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtbank in Zwolle een boete van 375.000 euro geëist tegen een recyclingbedrijf uit Tiel. Het OM verwijt het bedrijf, dat het in de winter van 2016 op hun bedrijventerrein in Tiel ruim 1500 bomen liet rooien zonder vergunning. “Een ware kaalslag” aldus de officier op zitting. De directeur van het bedrijf hoorde een werkstraf van 180 uur tegen zich eisen.

'Milieuschade'

Het onderzoek door de omgevingsdienst en politie startte naar aanleiding van een melding over de houtkap in februari 2016. Uit het onderzoek blijkt dat er in de periode van december 2015 tot en met maart 2016 in totaal 1526 bomen met een doorsnee van meer dan 30 centimeter zijn gerooid. “Dit brengt milieuschade met zich,” zei de officier van justitie op zitting. De bomen werden onder andere gebruikt als broedplaats door buizerds en andere vogelsoorten. Daarnaast stuitte de omgevingsdienst tijdens controles op de sloop van een asbesthoudende machine op het bedrijventerrein. Bij die sloop is asbest verwijderd en meer dan 10 kubieke meter sloopafval ontstaan. Hiervan had het bedrijf melding moeten maken bij het bevoegd gezag, aldus het OM.

Geëiste straffen

De directeur is al eerder meermalen veroordeeld – weliswaar niet onherroepelijk- voor het feitelijk leidinggeven aan milieudelicten. “Dit schetst een beeld van een bedrijf met een leidinggevende die zich van niets en niemand iets aantrekt totdat hij wordt gestopt,” zei de officier op zitting. In het geval van de bomen was dat te laat.

Herplantplicht

Tegen het bedrijf eist het OM een boete van 375.000 euro. De officier gaf de rechtbank in overweging om een herplantplicht op te leggen. Tegen de directeur eiste het OM een werkstraf van 180 uur. Ook eiste de officier openbaarmaking van het vonnis. “Deze bijkomende straf maakt duidelijk dat wie op deze manier handelt, daar niet zo maar mee weg komt. Daarvan gaat, niet alleen jegens verdachten, een preventieve werking uit.” De rechtbank zal na sluiting van het onderzoek ter zitting bekend maken wanneer zij uitspraak doet.