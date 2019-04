Bestelbus beschoten in Utrecht

Aan de Aardbeistraat in Utrecht is dinsdagochtend rond 04.25 uur geschoten op een bestelbus in de straat. De politie zoekt mensen die iets van het schietincident hebben gezien.

Vlak voor half vijf werd de politie gebeld over schoten in de Utrechtse Aardbeistraat. De politie ging onmiddellijk op de melding af. Het bleek al snel dat er geschoten was op een bestelbusje in de straat. Bij het incident is niemand gewond geraakt. De politie heeft een onderzoek ingesteld.