Horecapand Zeist blijft dicht na vondst explosief

Café Nieuw Zeist aan de Egelinglaan 8a blijft dicht. Op dinsdag 2 april werd op het terras een explosief aangetroffen. Dat was voor burgemeester Koos Janssen aanleiding het café voor vier weken te sluiten op grond van de Algemeen plaatselijke verordening en de Gemeentewet. De sluiting is nu verlengd voor in ieder geval een nieuwe periode van vier weken en tot en met dinsdag 28 mei 2019 van kracht.