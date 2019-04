Politie onderzoekt dood man in Lelystad

Op zondag 28 april kreeg de politie een melding van een mogelijk misdrijf in Lelystad. Onderzoek door de recherche leidde later die dag naar een woning aan de Rode Klif. In de woning trof de politie het stoffelijk overschot van de bewoner aan. Er werd direct een onderzoek gestart, waarna op maandag 29 april een 48-jarige man uit Lelystad werd aangehouden.