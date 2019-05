Verdachte van moord Lelystad blijkt ex-tbs'er

De 48-jarige man werd langdurig in een kliniek behandeld. Hij kreeg tbs voor betrokkenheid bij een moordpoging. Dit schrijft de Telegraaf woensdag op basis van verklaringen van meerdere bronnen. Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland en de politie bevestigen noch ontkennen het tbs verleden van de man, aldus de krant.

De ex-tbs'er ging al eens eerder de fout in tijdens een proefverlof uit de Van Mesdagkliniek in Groningen, nadat hij ook al tbs had gekregen voor een moordpoging. Het team van rechercheurs dat de gewelddadige dood van de 72-jarige man in Lelystad onderzoekt, stuitte op de tbs'er. De politie verdenkt hem van mogelijke betrokkenheid bij de dood van de 72-jarige man.