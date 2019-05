Amerikaanse haatprediker Steven Anderson niet welkom in Nederland

Mocht de Amerikaanse prediker toch naar Nederland komen, dan wordt hem de toegang tot ons land geweigerd. Anderson wordt ook niet toegelaten in de rest van het Schengengebied.

Anderson spreekt zich extreem hatelijk uit over lhbti'ers. Ook is hij fel anti-abortus, tegen het gebruik van condooms en stelt hij bewijzen voor de Holocaust ter discussie. De haatprediker is eerder de toegang geweigerd of uitgezet door onder meer Groot-Brittannië, Zuid-Afrika, Botswana en Jamaica.

De 37-jarige Steven Anderson is dominee van de onafhankelijke Faithful Word Baptist Church. Hij wilde op 23 mei in Amsterdam spreken.