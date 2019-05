F-side: 'Media is aangeschoten wild'

Nadat een verslaggever van De Telegraaf een klap in zijn gezicht kreeg van een Ajaxsupporter tijdens een verslag van de wedstrijd Tottenham Hotspur tegen Ajax in Londen, hebben de F-side supporters de media bedreigd.

F-side supporter willen niet in beeld

Op hun website staat dat ‘er is vaak genoeg gezegd om op te rotten’. Volgens AT5 zou dit komen omdat supporters niet gefilmd willen worden omdat ze zich ziek hebben gemeld bij hun werkgever. Over een eerder voorval in Turijn schrijft de F-side ‘'Mensen kwamen in beeld die niet in beeld wilden en toch bleef men filmen. Ze zijn toen al gewaarschuwd, c.q. verzocht hen op te rotten met hun cameraatje. Gisteren deden ze het weer en is er vaak genoeg gezegd om op te rotten.’

F-side bedreigd media

'Er komen voor ons nog een paar wedstrijden, die wij moeten winnen om drie prijzen te kunnen pakken. De pers zal ook hierbij massaal aanwezig zijn. Daarom waarschuwen we nog één keer: gewoon oprotten met jullie cameraatjes! Jullie zijn vanaf nu aangeschoten wild!'