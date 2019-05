Partij voor de Dieren wil opheldering over aansteken boerderij

Over het in brand steken van een boerderij in Den Horn wil de Partij voor de Dieren opheldering hebben.

Voor de opnamen van de film over de Grutte Pier werd een leegstaande boerderij in brand gestoken. De Statenfractie van de partij gaat vragen stellen aan het provincie bestuur.

Fractievoorzitter Ankie Voerman laat aan RTV Noord weten: ‘'Je moet je voorstellen dat zo'n vervallen boerderij met een bosje eromheen een enorme aantrekkingskracht heeft op dieren. Een zogeheten 'stepping stone'. Er hebben zeker zwaluwen gebroed en er wonen ook vleermuizen. Die hebben zeker veel last gehad van de brand.’

Voerman wil weten waarom de Natuurbeschermingswet niet is gehandhaafd. 'Toen wij hoorden dat de boerderij in brand zou worden gestoken, hebben we de politie gevraagd om de natuurbeschermingswet te handhaven, maar er is vervolgens niks mee gedaan’, aldus Voerman