Eigenaar moet illegale winst uit asfaltberg afstaan

Te lang opgeslagen

De bedrijven van de verdachte nemen onder meer teerhoudend asfalt in dat op een locatie in Son en Breugel wordt opgeslagen. In de periode van 2010 tot en met 2014 handelde de eigenaar in strijd met de voorschriften uit de vergunning door het asfalt te lang op te slaan.

Niet verwerkt asfalt

Hij en zijn bedrijven werden hiervoor in januari 2017 veroordeeld. Volgens de officier van justitie incasseerde de eigenaar jarenlang grote geldbedragen voor de inname van het asfalt zonder het te verwerken, terwijl nog steeds niet is gebleken dat het goed verwerkt wordt. Daarom vindt zij dat de eigenaar zo’n 12,5 miljoen euro aan illegale winst moet afstaan aan de Staat.

Reinigingsinstallatie

Anders dan de officier van justitie, oordeelt de rechtbank dat voldoende aannemelijk is geworden dat de reinigingsinstallatie om het asfalt te verwerken inmiddels werkt en in gebruik is genomen. Hierdoor wordt sinds vorig jaar nieuw ingekomen en oud asfalt verwerkt. Dit betekent volgens de rechtbank - kort gezegd - dat het niet zonder meer zo is dat de innametarieven die de eigenaar voor het asfalt kreeg in de tenlastegelegde periode 2007-2011 op illegale wijze zijn verkregen.

Rentebesparing

Wel is het zo dat de eigenaar de opbrengst van de illegale opslag gebruikte voor de bouw van de reinigingsinstallatie, waardoor hij geen geld hoefde te lenen van de bank. Die rentebesparing kan volgens de rechtbank worden aangemerkt als een illegale besparing van kosten. Dit gaat om een bedrag van 374.072 euro.