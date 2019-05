Man mishandeld na morsen koffie

De man uit Hoorn liep dinsdagmiddag 23 april na 17.00 uur op de stoep van de Dampten in Hoorn. Hij was aan het telefoneren en in zijn andere hand had hij een kopje koffie. Hij schrok op van een meisje dat over de stoep fietste, waardoor de koffie per ongeluk in de richting van het meisje terechtkwam. Dit meisje (vermoedelijk in de leeftijd van 16-17 jaar) was in gezelschap van een drietal andere jongemannen, ook zij waren op de fiets.

Toen de inwoner van Hoorn verder liep en op het Keern aankwam bij het BP benzinestation rond 17.15 uur, kwamen er vier mannen op hem afgelopen. Een van hen sprak de 41-jarige man aan en gaf hem direct hierna een klap op zijn hoofd, waarna de 41-jarige inwoner van Hoorn op de grond viel. De aanvaller sloeg vervolgens nogmaals op de man in en bedreigde hem.