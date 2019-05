Verdachte betrokkenheid dode man Lelystad langer vast

Tweede verdachte

De verdachte is maandag door de politie aangehouden nadat eerder in een woning aan de Rode Klif het stoffelijk overschot van het slachtoffer werd gevonden. De officier van justitie wilde de man langer in voorarrest houden en heeft de rechter-commissaris om een zogenoemd bevel tot bewaring gevraagd. Die oordeelt dat er voldoende verdenkingen en gronden zijn om de man langer vast te houden. In het politieonderzoek is een tweede verdachte aangehouden. Als het openbaar ministerie ook in deze zaak een bevel tot bewaring vraagt zal de rechter-commissaris daar naar verwachting vrijdag een beslissing op nemen.

Voorarrest

De rechtbank zal na een volgend verzoek van het Openbaar Ministerie binnen 14 dagen een beslissing nemen over de gevangenhouding van de verdachte. Die beslissing wordt genomen door de raadkamer van de rechtbank. De raadkamer kan de gevangenhouding voor 90 dagen bevelen. De zittingen van de rechter-commissaris en de raadkamer vinden plaats achter gesloten deuren.