Voorwaardelijke celstraf voor bedreigen NS

Verdachte heeft in een telefoongesprek met de klantenservice van de NS gedreigd een aanslag te plegen als zij niet binnen 48 uur 120 bitcoins naar hem zou overmaken. Verdachte heeft vervolgens besloten niet verder te gaan met de uitvoering van zijn plan. Omdat er sprake is van vrijwillige terugtred, kan poging tot een afpersing niet als zodanig worden kwalificeerd en is de verdachte hiervoor ontslagen van alle rechtsvervolging.