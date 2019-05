Vreemdelingen aangetroffen in koelwagen

De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdagavond 30 april in Hoek van Holland zeven mannen aangetroffen in een koeltrailer. De vrachtwagenchauffeur woonachtig in Psary, die met de trailer de ferry naar Engeland wilde nemen, is aangehouden als verdachte van mensensmokkel.

Een speurhond van de Marechaussee sloeg aan bij de koeltrailer. Hierop doorzochten marechaussees de in werking zijnde trailer en troffen de mannen aan. De vreemdelingen, in de leeftijd van 20 tot 50 jaar, komen voor het merendeel uit Koeweit. Omdat onduidelijk was hoe lang de vreemdelingen in de kou zaten, is een ambulance opgeroepen. De 45-jarige chauffeur is aangehouden en in verzekering gesteld. De aangetroffen mannen zijn het vreemdelingentraject ingegaan.