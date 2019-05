Politie vindt tientallen kilo’s cocaïne en duizenden euro’s in woning

In een woning aan de Rosestraat in Rotterdam heeft de politie donderdag 75 kilo cocaïne en ruim €100.000,- in beslag genomen. De bewoners van 46 en 37 jaar zijn aangehouden en zitten vast.

Informatie uit een lopend onderzoek leidde de politie donderdagmiddag naar de Rosestraat. Agenten zagen een auto aan komen rijden, waar vervolgens een man uit stapte. De man had meerdere bigshoppers bij zich die hij mee de woning in nam.

De politie besloot hierop de woning binnen te treden om het huis te doorzoeken. Deze actie bracht het ondermijningsteam en de districtsrecherche stad bij een verborgen ruimte waarin 75 kilo cocaïne werd gevonden. Bij de doorzoeking van de woning vond de politie ook nog ruim €100.000,-. De drugs en het geld zijn in beslag genomen.

De 46-jarige man is aangehouden op verdenking van handel in harddrugs en witwassen. Een 37-jarige vrouw die even later bij de woning aankwam is ook aangehouden. Beide verdachten zitten nog vast en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.