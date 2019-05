Man aangehouden na achtervolging

Een 46-jarige man uit Arnhem werd vrijdagmorgen door de politie in de kraag gegrepen nadat hij eerder op de avond vermoedelijk een kraak had gezet bij parkeerautomaten in de parkeergarage aan de Oostwal in Oss.

Rond middernacht kreeg de politie een melding van een getuige. Twee mannen zouden in de parkeergarage aan de Oostwal een parkeerautomaat hebben open gebroken en de geldlades hebben meegenomen. Zij zouden er in een bestelbusje vandoor gegaan. Aan de hand van de omschrijving van deze getuige zagen collega’s even later een verdacht busje rijden op de Singel 1940-1945.

Achtervolging

Toen de collega’s de bestuurder een stopteken gaven voor een controle, verhoogde deze juist zijn snelheid. Daarop ontstond een korte achtervolging. Daarbij werden ook zwaailicht en sirene aan gezet. Op de Graafsebaan wisten de collega’s het busje tot stoppen te dwingen. De bijrijder sprong eruit te voet vandoor. Hij wist in de omgeving te ontkomen. Er is nog naar hem gezocht in de omgeving. Daarbij werden ook de politiehelikopter en collega’s in burger ingezet, maar de verdachte wist te ontkomen.

Aanhouding

De bestuurder van het busje kon wel direct door de collega’s worden aangehouden. Het gaat om een 46-jarige man uit Arnhem. In het busje werd ook een deel van de vermoedelijke buit van de kraak gevonden. Deze is in beslag genomen voor verder onderzoek en de verdachte is overgebracht naar het bureau voor verder verhoor.