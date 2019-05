Eerste beelden van pas geboren Siberische tijgertjes Beekse Bergen

Donderdag is in safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek De Syberische tijger Angara bevallen van drie jongen: Aida, Radames en Amneris. 'Moeder Angara en haar welpjes maken het goed', zo laat het safaripark vrijdag weten.

Aida

Sinds februari 2017 leeft tijger Angara in Safaripark Beekse Bergen. De vader van de welpjes is Yarko. De drie jongen zijn vernoemd naar de hoofdkarakters uit het openluchtconcert Aida in Concert, dat in juni plaats gaat vinden op het terrein van Autotron in 's-Hertogenbosch.

Eerste nestje sinds 2008

'De geboorte van de drie jonge tijgers is voor Beekse Bergen een speciaal moment. Deze welpjes zijn het eerste nestje tijgerwelpjes in Safaripark Beekse Bergen sinds 2008 en ook het eerste nestje van Angara. We zijn ontzettend trots en kunnen niet wachten tot de hele familie zichtbaar is voor onze bezoekers.' aldus Rens Willemsen, General Manager Safaripark Beekse Bergen.

Siberische tijgers, een bedreigde diersoort

Twee jaar geleden zijn de twee tijgers Angara en Yarko naar het Safaripark verhuisd in het kader van een Europees fokprogramma. Siberische tijgers (Panthera tigris altaica) worden ook wel amoertijgers genoemd. Het is de grootste katsoort ter wereld. Naar schatting bestaat de populatie amoertijgers ongeveer uit 500 wilde tijgers en 500 tijgers verspreid over verschillende dierenparken in de wereld, waarvan 300 in Europa. In de natuur leven tijgers alleen in Azië.

Tijgerwelpjes

Zodra tijgerwelpjes worden geboren, zijn ze volledig blind. De moeder blijft de eerste weken dichtbij haar welpen. Ze laat haar jongen enkel alleen als ze op zoek gaat naar voedsel voor zichzelf. Na twee weken breken bij de welpjes de tanden door en gaan de oogjes open. Na twee maanden drinken de jongen al minder melk bij de moeder en beginnen ze met het eten van vlees. Na ongeveer een half jaar kunnen de jongen al jagen. Na een jaar zijn ze zelfstandig.