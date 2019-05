Man in been geschoten door man op scooter

Vrijdagmiddag is een 32-jarige man gewond geraakt bij een schietincident in Rotterdam op de Essenburgsingel. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Harde knal

'Een melder hoorde vrijdagmiddag een knal op de Essenburgsingel. Er bleek iemand te zijn geraakt door een kogel. Twee daders gingen er op een scooter van door. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. Ook camerabeelden zijn van harte welkom', zo laat de politie weten.

Blauwe scooter

Twee jongens reden even voor 14.30 uur op een blauwe scooter op de Essenburgsingel. Opeens schoot een van de twee op het slachtoffer. Hij werd geraakt in zijn been. Omstanders schoten te hulp en belden de ambulance. Met spoed is de 32-jarige man uit Capelle naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de twee daders. Ze zijn er vandoor gegaan richting de Aelbrechtskade. Beiden droegen zwarte kleding, de bestuurder een zwarte helm en de bijrijder een witte. Een van de daders had zwarte handschoenen aan met een gele streep.