Op 4 mei houden we twee minuten stilte

Traditiegetrouw zullen op vier mei de doden worden herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord. Om 20.00 uur worden bij de verschillende herdenkingsplaatsen twee minuten stilte gehouden.

De dodenherdenking is in de loop van de tijd uitgebreid met het herdenken van militairen die omgekomen zijn in oorlogssituaties en vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.

De bekendste herdenkingen zijn die op de Dam in Amsterdam en op de Waalsdorpervlakte