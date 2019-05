Jongen (15) gestoken bij ruzie in Koog aan de Zaan

Rond 01.00 uur liep de Zaandammer langs een buurtcentrum en zag dat er een vechtpartij gaande was. Het slachtoffer probeerde de boel te sussen toen hij vanuit het niets in zijn arm werd gestoken. De jongeman ging hierop direct naar huis en belde de politie. Toen de politie in de woning van het slachtoffer was, kwam een groepje jongens voorbij gelopen. Eén van hen, een 14-jarige jongen uit Zaandijk, verklaarde ook gewond te zijn geraakt toen hij in de vechtpartij terecht kwam. De jongen uit Zaandam is voor controle naar het ziekenhuis gegaan.