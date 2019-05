Eieren na doodschieten ooievaar Losser in broedmachine gelegd

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van 25 jaar ooievaars in Losser. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd daar het mannetje van het broedpaar in Wewwelstad van het nest geschoten. Het vrouwtje heeft deze laffe aanslag overleeft. Het brutale voorval gebeurde op het weiland terwijl de bewoners nog wakker waren.

Broedmachine

In een poging om het vrouwtje ooievaar en het broedsel van Wewwelstad te redden, heeft de Vogelwerkgroep Losser de eieren uit het nest gehaald en naar een broedmachine in Herwijnen gebracht. Op die manier kan het vrouwtje weer op krachten komen. Zij zat al meer dan 70 uur onafgebroken op het nest.

10 dagen afwachten

De eieren zijn veilig en op een goede temperatuur in Herwijnen aangekomen. Ze zijn meteen in de broedmachine gelegd. Over een dag of 10 weten we of onze actie succesvol is geweest. Alles is nu in de zorgzame handen van Piet, beheerder van de ooievaarsopvang Herwijnen.