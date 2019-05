''Geen vuurwerk bij de halve finale Ajax in de Champions League''

Bezit en gebruik van vuurwerk is verboden volgens de wet. Het afsteken van vuurwerk is gevaarlijk en leidt in een grote menigte tot een onoverzichtelijke situatie. Ook het gebruik van gezicht bedekkende kleding is niet toegestaan.

Ajax maakt kans om voor het eerst sinds 1996 de finale van de Champions League te halen. De driehoek en de club Ajax willen er samen met de vele tienduizenden supporters alles aan doen om ervoor te zorgen dat woensdagavond een onvergetelijk voetbalfeest wordt. De veiligheid van alle supporters en hulpverleners staat daarbij voorop. Als er een Entrada wordt georganiseerd, dan wordt deze alleen toegestaan op het Arenapark naast het stadion.