Slachtoffers Brunssummerheide zijn man (68) en vrouw (63) uit Heerlen

Onderzoeksteam

'Onder leiding van een Officier van Justitie is een onderzoeksteam ook vandaag aan de slag om duidelijkheid te krijgen over wat er zich heeft afgespeeld bij een hondenlosloopgebied aan de Kamperheideweg. In het kader daarvan zal er vandaag ook passantenonderzoek op de Brunssumerheide verricht worden', aldus de politie

Plaats delict

Een groot deel van de dinsdag is er door medewerkers van de Forensische Opsporing onderzoek verricht naar de identiteit van de slachtoffers en hoe ze om het leven zijn gebracht. De omgeving aan de Kamperheideweg is dinsdagavond vrijgegeven voor het publiek.

Onderzoek op de plaats delict

In het uitgebreide politieonderzoek dat op de dinsdag startte zijn twee honden aangetroffen waarvan het vermoeden bestaat dat ze mogelijk van de slachtoffers zijn. De dieren zijn opgevangen en verzorgd. Een auto aan de parkeerplaats aan de Kamperheideweg is in verband met het onderzoek in beslag genomen en overgebracht naar het politiebureau.

Lichamen weggehaald

Dinsdag is de identiteit van de slachtoffers bekend geworden waarna de nabestaanden in kennis zijn gesteld door familierechercheurs. De lichamen van de beide slachtoffers werden dinsdagavond per rouwauto van de plaats delict in Heerlen overgebracht naar een laboratorium. Daar vindt onderzoek (sectie) naar de doodsoorzaak plaats.

Achtergrond van misdrijf

Het is nog altijd onduidelijk wat er is gebeurd en waardoor de slachtoffers om het leven zijn gekomen. De politie gaat uit van een misdrijf. Over de aanleiding of het motief is nog geen duidelijkheid. De politie onderzoekt of er nog andere personen bij deze zaak betrokken zijn.

Passantenonderzoek bij plaats delict

Door medewerkers van de politie zal er woensdag een passantenonderzoek worden gehouden op de Brunssummerheide. Hiermee hoopt het onderzoeksteam mensen te spreken die zich regelmatig in het gebied bevinden en zich eerder nog niet gemeld hebben bij de politie. Zij worden gevraagd of zij dinsdagmorgen 7 mei mogelijk iets verdachts hebben gezien of gehoord op of rondom de Brunssummerheide.

Tips dankzij Opsporing Verzocht

Het landelijke televisieprogramma Opsporing Verzocht had tijdens de uitzending op NPO 1 dinsdagavond ook aandacht voor de zaak. Daarop kwamen 16 tips binnen die momenteel door het onderzoeksteam nader worden onderzocht. Bij bruikbare tips zal er daarnaast wellicht ook in de komende periode door het team contact worden gezocht met de melders. De oproep in de uitzending van Opsporing Verzocht is ook online terug te kijken.