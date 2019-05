Minderjarige drugsdealer aangehouden

Op woensdag 8 mei is tijdens een rechercheonderzoek inzake drugshandel een 16-jarige drugsdealer aangehouden. Agenten waren bij een pand in het centrum van Middelburg toen zij de minderjarige jongeman iets zagen wegstoppen in zijn broek.

De jongen is meegenomen naar het politiebureau. Daar is hij gefouilleerd en toen bleek dat hij 6,5 gram hasj op zak had. De agenten waren voornemens de jongen een HALT-verwijzing te geven en gingen daartoe, samen met de 16-jarige Middelburger, naar zijn woning elders in de stad om dit voorstel met zijn ouders te bespreken.

Kamer doorzocht

Van de ouders van de jongen kregen de agenten toestemming om in de kamers van de jongen te zoeken. Daar vonden de agenten in totaal 127,6 gram hasj, een groot geldbedrag, twee boksbeugels en vier creditcardmessen. Ook werden er honderden gripzakjes en twee weegschalen aangetroffen waarop resten zaten van hennep en hasj.

Van een HALT-verwijzing kon toen geen sprake meer zijn, dus is de jongen woensdagmiddag omstreeks 13.00 uur aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar is hij in verzekering gesteld. Hij wordt gehoord door rechercheurs.