OM opnieuw in de fout met foto's kroongetuige

Het gaat om een kroongetuige tegen kopstukken van de motorclub Caloh Wagoh. De advocaten van de verdachten ontvingen dossiers met daarin de foto's van de kroongetuige. Dit meldt de NOS donderdavond.

Kroongetuige is de 34-jarige Tony de G. Hij is een troef van het OM in de zaak tegen de Caloh Wagoh-kopstukken Greg R. en Delano R. Ze worden door het OM verdacht van betrokkenheid bij zeker twee liquidaties: de moord op de 30-jarige Jaïr Wessels in Breukelen en de moord op de 41-jarige Zeki Yumusak in Rotterdam, beide in juli 2017.

Leden van de motorclub zouden liquidaties in opdracht van drugscriminelen hebben uitgevoerd. Tony de G. wordt verdacht van de liquidatie van Wessels. Met hem heeft het OM een kroongetuigendeal gesloten.

Reactie Openbaar Ministerie

In reactie op berichtgeving eerder vandaag over foto's van de kroongetuige in de zaak tegen kopstukken van de motorclub Caloh Wagoh, meldt het Openbaar Ministerie het volgende.

Het Openbaar Ministerie heeft de advocaten bericht over de aanwezigheid van foto's van de kroongetuige in het dossier. Dit dossier is verstrekt aan de rechtbank en de advocaten van de verdachten. Alleen zij kunnen erover beschikken. Zij zijn al bekend met de persoon van de kroongetuige, dus er is niets gedeeld wat niet al bekend was. Toch had dit niet mogen gebeuren. Het Openbaar Ministerie betreurt deze gang van zaken en heeft hierover persoonlijk contact gehad met de advocaat van de kroongetuige.