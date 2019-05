Jongens steeds vaker gechanteerd met naaktfoto's

Bij de organisaties hebben zich steeds meer jongens onderde 26 jaar gemeld die aangaven dat ze werden afgeperst met seksueeel getinte foto's of video's. Het aantal jongens dat dit meldde is in 2018 verdubbeld ten opzichte van 2017.

De afperser chanteert de jongens door te dreigen hun naaktbeelden online te zetten, tenzij het slachtoffer betaalt. In 2018 kwamen hiervoor 552 meldingen binnen bij Helpwanted, een website over online seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Bijna 80 procent van de meldingen werd gedaan door jongens en mannen. Dit schrijft de NOS donderdag.

Meisjes vaak afgeperst voor meer naaktbeelden, jongens voor geld

Merel van Mansum, wetenschappelijk medewerker bij Helpwanted tegen de NOS: 'Meisjes worden vaak afgeperst voor naaktbeelden, jongens voor geld. Er is dus een onderscheid tussen financiële en seksuele afpersing.' De afpersers vragen meisjes dus om extra naaktbeelden, die zijn dan in hun netwerk kunnen verspreiden. Bij jongens wordt om geld gevraagd.

Topje van de ijsberg

Nikki Lee Jansen, ervaringsdeskundige en werkzaam bij Helpwanted vertelt bij Nieuws en Co op NPO Radio 1: 'Jongens denken dat ze met een leuk meisje of een leuke jongen zitten te chatten, maar dat is dan een opnamebeeld of iemand die daar onder dwang zit. We zien dat er soms echt bendes achter zitten die hier hun beroep van hebben gemaakt. In heel veel landen is dit echt een megabusiness.' Volgens Helpwanted zijn de meldingen die de organisatie binnenkrijgt dan ook het topje van de ijsberg.