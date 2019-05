Schuurtjes in vlammen op in Gasselternijveenschemond

Brand geblust

De weg was tijdelijk dicht, om de brandweer ruimte te geven. De brandweer van Gasselternijveen kreeg steun van de brandweer uit Gieten en 2e Exloërmond. Het vuur was vrij snel onder controle. Het is niet bekend waardoor de schuurtjes in brand zijn gevlogen