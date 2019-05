Update: Drijvend drugslab Moerdijk deels gezonken door boobytrap

De boot in de haven van Moerdijk, waarop vrijdag door de politie een drugslab werd ontdekt is in de nacht van vrijdag op zaterdag deels gezonken door een boobytrap. In de boot liggen ook chemicaliën opgeslagen. Vrijdag werden vier mannen aangehouden.

Crystal Meth

Rond 13.20 uur troffen agenten van een politieboot, bij een controle van een vrachtschip, welke aangemeerd lag aan de Havenkant, een drugslaboratorium en chemicaliën aan. Tijdens de ontdekking waren er zeker vier mannen aan boord, zij werden aangehouden. Een van de agenten werd onwel van de chemische lucht en is in het ziekenhuis onderzocht. Hij kon na behandeling naar huis. In het drugslab werd Crystal Meth geproduceerd.

Politiecellencomplex

De vier mannen zijn voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Het gaat om de schipper van de boot, een 65-jarige man uit Breda. De andere mannen zijn 23, 26 en 37 jaar en in Mexico geboren, zij hebben momenteel geen vaste woon- of verblijfplaats.

Onderzoek en ontmanteling

De omgeving van de boot werd in eerste instantie ruim afgezet, vanwege het vrijkomen van een chemische lucht. Na het luchten van de boot werd alleen nog de directe omgeving van de boot afgezet. Specialistische diensten van de politie, zoals het team Landelijke Faciliteit Ontmantelen en medewerkers van het team Forensische Opsporing verrichtten onderzoek en startten de uitgebreide ontmanteling van het drugslab in het ruim van het schip. Hierbij is de boot eerst aan de kade gelegd, zodat het drugslab veiliger ontmanteld kon worden. Het onderzoek en de ontmanteling duurt nog zeker tot zaterdag.

Instabiel

Tijdens de ontmanteling werden enkele kilogrammen van een speciale grondstof voor de productie van Crystal Meth gevonden. Deze stoffen waren instabiel en zorgden voor een gevaarlijke situatie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie kwam vrijdagavond laat naar de dorpshaven om de grondstoffen naar een speciale plaats te brengen. Daar zijn ze tot ontploffing gebracht.

Uniek

De vondst van dit drugslaboratorium is uniek in Nederland: het is de eerste keer dat een drugslab in een vrachtschip werd aangetroffen. De boot is zeker 80 meter lang. Vaker zijn hennepkwekerijen in schepen gevonden, ook een drugslab in een woonboot, maar nog nooit een drugslab in zo'n groot schip.

Update zaterdag : Drugsschip zinkt deels tijdens ontmanteling

Tijdens het onderzoek en de ontmanteling is het vrachtschip in de dorpshaven van Moerdijk vannacht deels gezonken. Vermoedelijk is de boot gesaboteerd. De situatie is ondertussen onder controle. Zaterdag wordt de operatie voortgezet.

Boobytrap

Rond 00.30 uur begon het schip water te maken. Het water stroomde in hoog tempo naar binnen. De medewerkers van de diverse hulpdiensten moesten hun werkzaamheden staken en de boot verlaten. Uit onderzoek bleek dat er een soort boobytrap in werking was gesteld. Een pomp was vermoedelijk op afstand in werking gesteld, waardoor de boot zou kunnen zinken.

Controle

Er werd door diverse partijen overleg gevoerd om te voorkomen dat de boot zou zinken en brandstof en chemicaliën in het water zouden komen. Door Rijkswaterstaat werd een soort scherm om het schip gelegd om verspreiding te voorkomen. Toen de pomp plotseling stopte, kregen de hulpdiensten de situatie weer onder controle en was het gevaar voor zinken en vervuiling geweken. Zaterdagmorgen wordt de operatie voortgezet.