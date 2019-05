Na jerrycans met brandbare vloeistof en vuurwerk nu woning beschoten

Vannacht is in Amsterdam-Zuioost een woning beschoten aan de Vleutenstraat. Dit meldt de politie zaterdag. 'We zijn op zoek naar getuigen en onderzoeken een mogelijk verband met een eerder incident in dezelfde wijk', aldus de politie.

Kogels in de woonkamer

De politie kreeg rond 04.20 uur meldingen dat er zou zijn geschoten op een woning. Ter plaatse bleek er inderdaad door de voordeur van een huis geschoten, waarbij kogels tot in de woonkamer terecht kwamen. Bij de beschieting is gelukkig niemand gewond geraakt.

Getuigenoproep

Kort na de beschieting is een scooter met daarop twee in het zwart geklede mannen gezien. Zij zouden zijn weggereden via Puiflijkpad in de richting van het Reigersbos / Holendrecht. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk deze scooter en de opzittenden tussen 4 uur en 4.30 uur hebben waargenomen in de omgeving van de Vleutenstraat.

Eerder incident

De politie onderzoekt tevens of er een verband bestaat tussen een incident dat afgelopen donderdag plaatsvond in dezelfde wijk. In een auto werden toen twee jerrycans met brandbare vloeistof aangetroffen met daaraan vuurwerk bevestigd.