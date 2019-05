AOb: Inspectie moet lerarentekort in kaart brengen

De omvang van het lerarentekort is groter dan nu zichtbaar is. Daarom moet de Onderwijsinspectie in kaart brengen wat scholen voor noodmaatregelen nemen en hoe vaak zij onbevoegden voor de klas zetten. Dat zegt bestuurder primair onderwijs Eugenie Stolk van de Algemene Onderwijsbond (AOb) zaterdag.

Tekort ontregelt scholen

'Het tekort aan leraren is groter dan nu zichtbaar is', zegt dagelijks bestuurder Stolk. 'De website lerarentekort.nu doet goed werk, maar het is aan scholen zelf of ze hun problemen willen melden. Uit onze eigen enquête onder vele duizenden leden werd duidelijk dat het tekort scholen ontregelt. Ondertussen worden klassen samengevoegd, kinderen naar huis gestuurd en voeren wanhopige scholen een vierdaagse schoolweek in. Uit onze eigen enquête werd duidelijk dat het tekort scholen ontregelt’

Ernst

Daarom moet de overheid -de Onderwijsinspectie- noodmaatregelen in kaart gaan brengen. De minister moet scholen verplichten om een melding te doen bij de inspectie als zij naar een noodmaatregel grijpen vanwege het lerarentekort. Stolk: 'Alleen op die manier wordt de ernst van de problemen duidelijk.'

Onbevoegden

De AOb-bestuurder vindt dat dat niet alleen in het basis- en speciaal onderwijs moet gebeuren, maar ook in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. 'In het voortgezet onderwijs worden steeds meer onbevoegden ingezet. Sommige scholen willen stoppen met Duits als keuzevak, omdat er geen leraar is te vinden. Zoals de inspectie al schreef in de Staat van het Onderwijs: het tekort bedreigt de kwaliteit van het onderwijs en vergroot de ongelijkheid. Vanuit haar controlerende rol is de inspectie de meest aangewezen partij om deze taak op zich te nemen.'