Politie toont beelden zinkend drugsschip Moerdijk

Zaterdag hebben de hulpdiensten het ruim van het drugsschip in de dorpshaven van Moedrijk geleegd. 'De politie is de hele dag bezig geweest met het politieonderzoek. Voorlopig is ruim driehonderd liter methamfetamineolie in beslag genomen', zo laat de politie zaterdagavond weten.

Drugslab Moerdijk

Nadat het vrachtschip afgelopen nacht ongeveer 1,5 meter was gezonken, is vanmorgen overleg gevoerd hoe het mogelijk vervuilde water uit het schip gehaald kon worden. Vanaf het begin van de middag heeft een gespecialiseerd bedrijf de vele tonnen water uit het ruim in tankwagens gepompt en afgevoerd. Ondertussen hervatte de politie het onderzoek in de boot en dan met name op het achterdek in de kajuit en de omgeving daarvan.

Resultaat

De eerste resultaten van het politieonderzoek laten zien dat sprake is van een groot drugslaboratorium waar Crystal Meth werd geproduceerd. Voorlopig werd al ruim 300 liter methamfetamineolie in beslag genomen. De handelsprijs van één kilo methamfetamine is ongeveer 15.000 euro. Tevens was een grootschalige partij afval buiten de lab-ruimten aanwezig en een 40-voets container, welke volledig gevuld was met zo’n 10.000 liter drugsafval en chemicaliën voor methamfetamine.

Voortvarend

Tijdens het onderzoek en de ontmanteling kolkte plotseling het water het ruim van het vrachtschip binnen. Op de boot waren midden in de nacht nog veel medewerkers van diverse hulpdiensten aanwezig. Ze moesten hun werkzaamheden in allerijl staken en de boot verlaten. Gelukkig waren al heel veel sporen en waardevolle spullen veiliggesteld.

Onderzoek naar water

Dankzij zeer voortvarend werk van specialisten is het gelukt om het schip met het drugslab niet te laten zinken. De politie onderzoekt wat de oorzaak is geweest van het feit dat het water plotseling de boot binnenstroomde. In onderstaande film is te zien dat de hulpdiensten het schip snel verlieten en dat zoveel mogelijk goederen werden gered.