Patiënt die dreigende taal uitte onder toezicht opgenomen in zorginstelling

'Steken'

Vrijdag rond 11.30 uur kwam de man, die op de fiets was, naast de aangeefster staan op de Stationsweg in Hulst. Hij sprak haar aan, waarbij hij onzedelijke taal uitte en zei dat hij ‘haar ging steken’.

Onder toezicht gesteld in zorginstelling

De hevig geschrokken vrouw (38) meldde dit bij de politie en gaf daarbij een goed signalement. Ook deelde zij haar ervaring op social media, waarna meerdere vrouwen meldden last te hebben gehad van deze persoon. Nadat de politie een onderzoek naar de man had ingesteld bleek al snel dat hij patiënt is van een zorginstelling. Daar is hij nu onder toezicht ondergebracht.